Milan non solo gioie: si ferma Tomori! Filippo Grosso primo gol tra i pro con il Frosinone, Dele-Bashiru fuori dalla lista serie A

In vista della sfida con la Juventus preoccupano le condizioni del difensore, continua il sodalizio con i ciociari della famiglia del tecnico con cui salì in A, carenza a centrocampo per la Lazio che esclude uno degli infortunati per far posto a Basic

La grande vittoria contro il Napoli porta con sé qualche scoria per il Milan. A dieci minuti dalla fine ha lasciato il campo Tomori per un problema fisico che lo mette quanto meno in dubbio per il big match con la Juve di domenica prossima. Il difensore inglese ha lamentato un risentimento all’adduttore destro e andrà monitorato nei prossimi giorni. Allegri ha blindato la difesa e sarebbe una perdita pesante per la sua squadra che ora viaggia sulle ali dell’entusiasmo.

La famiglia Grosso continua con il legame speciale a Frosinone. Fabio, oggi sulla panchina del Sassuolo, portò in serie A i gialloblu nella stagione 22/23 per poi lasciarli alle mani di Eusebio Di Francesco. Sabato il figlio Filippo, per la prima volta titolare ruolo centrocampista offensivo, ha siglato la sua prima rete nei professionisti nel 5-1 rifilato in trasferta al Mantova. Un legame speciale quello che lega i Grosso alla città ciociara.

L’esultanza di Filippo Grosso – Fonte legab.it

Infine posticipo problematico per la Lazio in quel di Genova. I biancocelesti, infatti, a centrocampo dovranno fare a meno di diverse pedine. Per questo motivo è stato escluso dalla lista serie A Dele-Bashiru, anche lui infortunato che rientrerà tra un mese. Si tratta di un’esclusione temporanea ma che potrebbe anche protrarsi visto che a fine anno inizia la Coppa d’Africa. Al suo posto inserito Toma Basic, che era fuori rosa. Stasera sulla mediana di Sarri saranno infatti assenti, oltre al nigeriano, anche Guendouzi e Belahyane per squalifica più Rovella infortunato. Da verificare Vecino anche lui alle prese con noie fisiche.

L’infortunio di Dele-Bashiru della scorsa settimana – Fonte ilmessaggero.it

Glauco Dusso