Per l’Arsenal forse è la volta buona in Premier

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Questa sera i Gunners si giocano l’accesso alla finalissima di Champions League contro l’Atletico Madrid

Per l’Arsenal allenato da Mikel Arteta questa può essere una stagione trionfale in Premier League dopo i 3 secondi posti di fila ottenuti negli ultimi 3 campionati ma non solo perchè questa sera i Gunners sono impegnati nella semifinale di Champions, in casa contro l’Atletico Madrid, 1-1 all’andata. Con 3 vittorie nelle ultime 3 giornate di campionato l’Arsenal si laureerebbe campione d’Inghilterra a prescindere dai risultati del City di Guardiola, in quanto il Manchester City ieri ha pareggiato per 3-3 contro l’Everton. Il City, che deve recuperare una partita, è ora è a -5 dall’Arsenal capolista.

L’Arsenal non conquista il campionato inglese dal 2004, mentre solo nel 2006 ha disputato una finale Champions perdendo contro il Barça.

Arteta appena ha smesso di giocare nell’Arsenal è diventato il vice proprio di Guardiola sulla panchina del Manchester City dal 2016 al 2019. Poi da dicembre 2019 Arteta siede sulla panchina dell’Arsenal e il suo vice, dal 2020 al 2025, è stato Carlos Cuesta, 30 anni, attuale allenatore del Parma che ha raggiunto la salvezza con largo anticipo.

Insomma l’Arsenal può sognare in grande anche se stasera sarà dura eliminare il tosto Atletico Madrid di Diego Simeone, mentre in Premier League affronterà in trasferta il West Ham, in carca di punti salvezza, in casa il già retrocesso Burnley e farà visita al Crystal Palace che dovrebbe essere salvo.

‘Chi la dura la vince’ e l’Arsenal in Premier League è vicino al trionfo ma non deve dare per scontato nulla sia perchè appunto sono 22 anni che non si festeggia il titolo e dunque la pressione sarà alle stelle e sia perchè alle spalle c’è il temibilissimo City di Guardiola.

Fonte foto: CorrieredelloSport.it

Stefano Rizzo