Genoa, doppio riscatto automatico De Rossi-Colombo. Lite Neymar e Robinho jr, ultime Arsenal-Atletico Madrid

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Con la salvezza matematica, scatta il rinnovo del tecnico e la clausola di acquisto per l’attaccante. Terremoto in casa Santos e gli aggiornamenti sulla semifinale di ritorno di Champions League

Il Genoa, grazie alla sconfitta della Cremonese contro la Lazio, è automaticamente salvo. Scatta dunque il rinnovo di contratto per Daniele De Rossi e presto l’allenatore romano e la società programmeranno la prossima stagione. Oltre al rinnovo di De Rossi, scatta l’obbligo di riscatto automatico per Lorenzo Colombo. Il Genoa verserà sulle casse del Milan 7 milioni di euro. Colombo diventa a tutti gli effetti un giocatore rossoblù.

Terremoto in casa Santos. Neymar e Robinho jr, ovvero il figlio dell’ex attaccante di Real Madrid, Milan e Manchester City, hanno avuto una durissima lite in allenamento. Secondo i media brasiliani, il tutto sarebbe sfociato per un dribbling di troppo da parte del talentuoso figlio d’arte. Neymar, risentito, ha prima aggredito verbalmente Robinho jr, per poi passare alle mani. O’Ney avrebbe schiaffeggiato il giovane compagno e poi gli avrebbe fatto lo sgambetto facendolo cadere per terra. Lo stesso entourage di Robinho jr avrebbe inviato una lettera al Santos, chiedendo di aprire un’indagine sull’accaduto. Si paventa anche la minaccia di una rescissione del contratto.

Robinho Jr, Neymar

Questa sera si decreterà la prima finalista della Champions League 2025-26. All’Emirates si giocherà il ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid. All’andata finì 1-1. L’Arsenal arriva alla partita carico a pallettoni, dopo il sorprendente mezzo passo falso del Manchester City, che pareggiando 3-3 ieri sera contro l’Everton, ha, difatti, consegnato quasi mezza Premier League ai Gunners. Arteta recupera dagli acciacchi Odegaard e Havertz, ma dovrà fare a meno di Timber e Merino. Lo spagnolo è pronto a sprigionare tutto il talento offensivo dell’Arsenal per andare in finale: Saka, Eze, Martinelli e Gyokeres.

L’Atletico Madrid, già qualificato da un pezzo alla prossima Champions League, arriva alla partita molto riposato. Simeone, da un po’ di settimane, ha iniziato a fare ampio turnover in Liga. Le uniche assenze sono quelle di Nico Gonzalez e Barrios. In avanti, Lookman, Griezmann e Alvarez proveranno a spingere i Colchoneros verso una finale che manca da 10 anni.

Antoine Griezmann, William Saliba

Sandro Caramazza

Fonte foto: Imago, Gazzetta.it, Goal.com