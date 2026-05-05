Il momento attuale delle squadre in lotta per un posto in Champions League

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A 3 giornate dalla fine in corsa ci sono Milan, Juve, Roma e Como per gli ultimi due posti disponibili per la massima competizione europea per club

In questo mese scopriremo le squadre che la prossima stagione giocheranno la Champions League. In corsa ci sono 4 club in 5 punti: Milan (67), Juve (65), Roma (64) e Como (62). Il Napoli con 70 punti è ad un passo dalla qualificazione.

Andiamo in ordine di classifica partendo dal Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri stanno attraversando un momento negativo che sta macchiando quanto fatto di buono nella prima parte di stagione. Dal derby vinto ad inizio marzo, il Milan ha disputato 7 partite conquistando solo 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e ben 4 sconfitte) passando dalla lotta per lo Scudetto, per quanto complicata e improbabile, a dover combattere per qualificarsi in Champions League. I rossoneri affronteranno l’Atalanta per poi chiudere contro Genoa, unica fuori casa, e Cagliari. Il Milan è in vantaggio in classifica rispetto alle altre pretendenti ma il momento è difficile, sembra che i giocatori abbiano terminato la energie fisiche e mentali.

Proseguiamo con la Juventus che ha rallentato nelle ultime giornate con i pareggi contro Milan e Verona ma che rimane in un momento positivo dato che non perde da 9 partite (0-2 contro il Como). I bianconeri alla prossima sfideranno il Lecce in trasferta in una partita difficile dato che i salentini sono in piena lotta salvezza (+4 sulla Cremonese 18esima). In seguito la Juve affronterà in casa la Fiorentina, una gara storicamente ostica, e all’ultima avrà il derby con il Torino. Un calendario tutt’altro che facile per i ragazzi di Spalletti che però vogliono proseguire la striscia positiva e conquistare, dopo un inizio di stagione complicato, l’accesso alla Champions. Le carte in regola ci sono anche se le ultime due uscite devono far riflettere perché la Juve è sembrata un po’ appannata.

La Roma con la netta vittoria di ieri contro la Fiorentina ha dimostrato di crederci e di voler lottare fino alla fine. Questo successo dà carica e morale ad una squadra che, ad eccezione del derby alla 37esima giornata, gara che potrebbe essere decisiva nel bene o nel male, sfiderà in trasferta due squadre senza obiettivi come Parma, salvo, e Verona, retrocesso.

Chiudiamo con il Como che, per questioni di classifica, ha meno chances di qualificarsi alla prossima Champions League. I ragazzi di Fabregas hanno rallentato nelle ultime settimane ottenendo una sola vittoria nelle ultime 5. Probabilmente il Como ha pagato l’inesperienza dei propri calciatori dato che la maggior parte si trova alla prima stagione importante in carriera. Ad ogni modo nulla è perduto considerando il calendario (il Como affronterà il Verona, il Parma, l’unica in casa, e la Cremonese) e la qualità a disposizione di Fabregas.

La speranza è che questa serrata lotta alla prossima Champions League renda le ultime giornate di Serie A più divertenti e spettacolari.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina