PDC e la seconda copertina del 2020

Al momento ci siamo dovuti fermare con le pubblicazioni della nostra rivista, causa provvedimenti post-Covid 19, ma il numero di marzo-aprile è stato stampato prima del lockdown e quindi finalmente lo stiamo distribuendo. All’interno troverete le interviste a Carlo Verdone e Caterina Balivo che ci parlano del loro amore per la Roma ed il Napoli, oltre che dei progetti lavorativi. Editoriali sulla volata TRIcolore e su come la “pandemia” ha inciso su una delle industrie economiche più prolifiche

Anche se i due volti copertina non sono strettamente legati all’amata sfera all’interno troverete sempre serie A e calcio estero. Immancabile l’intervista ad Antonio De Vincenzi dell’Inter Club 11 Stelle…in più anche la mini chiacchierata con gli ex difensori Luigi Garzya e Moreno Ferrario. Un bimestrale da gustare tutto d’un fiato, anche se non sappiamo ancora dirvi quando ci sarà il prossimo numero. Intanto cercate questo nei locali di Roma. Stay tuned…

Erika Eramo