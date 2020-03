PDC e la prima copertina del 2020

Lo avevamo annunciato che col nuovo anno saremmo diventati un bimestrale. L’appuntamento così è ancora più esclusivo. Oltre alla classica doppia intervista Alberto Mandolesi-Michele Plastino troverete anche quella a Lamberto Giorgi. E gli editoriali? Su Messi e il sesto Pallone d’Oro conquistato e sul classic blue, colore abbinato ad un prevedibile (?) campionato

Il formato e la grafica sono sempre gli stessi, così come gli argomenti che spaziano dalla serie A al calcio estero. Immancabile l’ intervista a un membro dell’Inter Club 11 Stelle…questa volta i volti sono due: il Presidente Antonio De Vincenzi e Vincenzo Bisbiglia, suo giovane collaboratore. Il prossimo numero sarà ancora più rivoluzionario. Perchè? Per scoprirlo, cari appassionati di calcio e non solo, basta seguirci.