Passione del Calcio si rinnova

Dirigere un giornale on line comporta svariate complicazioni di diversa natura. Il nostro intento però è quello di offrire al lettore qualcosa di originale in mezzo al copia e incolla generale che inonda internet. Per questo motivo negli anni ci siamo sempre rinnovati. Quando il 23 agosto 2013 Passione del Calcio entrò in rete era un contenitore di brevi notizie da me pubblicate, c’era spazio anche per i miei editoriali e le interviste in esclusiva ai personaggi legati al mondo del pallone. Giusto il tempo di lanciare il prodotto, un mese circa, perchè poi volli condividere la passione e la visibilità con altri giornalisti o aspiranti tali, formandoli costantemente. Inizialmente dando spazio solo alle big del campionato per poi ampliare la panoramica coprendo l’intera giornata calcistica, con dei sunti anche sul calcio estero, la serie B e la serie C. Nel frattempo sono partite diverse iniziative: il programma web radio condotto da Erika Eramo e da me con accanto i vari redattori, ripreso da 38 emittenti in tutta Italia, molte stazioni in FM, con ospiti illustri in ogni puntata, i live con protagonisti ex calciatori, allenatori e giornalisti, questi eventi erano legati alla beneficenza. Infine nel 2018 abbiamo dato vita all’unica rivista mensile distribuita gratuitamente su Roma che si occupava del calcio a 360 gradi.

Ora visto il periodo, covid e concorrenza sempre più numerosa, sentiamo l’esigenza di intrattenere gli appassionati attraverso dei focus, degli articoli (mentre sospendiamo la creazione dei video su You Tube) con dei tagli del tutto particolari a discapito della stretta attualità che si trova ovunque sul web.

Stefano Rizzo