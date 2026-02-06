Lazio-Romagnoli, si va per le vie legali. Napoli pronto il piano per l’ammodernamento dello stadio. Robinio Vaz subito infortunato

Tempo di lettura 2 minuti

Parole dure e soprattutto dirette del DS biancoceleste Fabiani contro l’operato di Raiola. Il Maradona si rifarà il trucco ed il tutto per essere ancora più bello per l’Europeo 2032. Il giovane attaccante francese ha rimediato una lesione muscolare

Si tira fuori da ogni responsabilità Angelo Fabiani e così la società biancoceleste, e addita Enzo Raiola, procuratore di Romagnoli, come responsabile del mancato passaggio del difensore all’Al Sadd. Parla di condizioni che sarebbero state imposte alla Lazio da parte del procuratore Enzo Raiola e che, queste, dovranno essere spiegate davanti ad un magistrato. Insomma la telenovela Romagnoli sembra tutt’altro che conclusa. Fabiani ringrazia però Romagnoli per il suo comportamento che giudica di buon senso ed esemplare per aver rifiutato il trasferimento dopo aver effettuato una serie di considerazioni e per rispetto alla maglia. Romagnoli professionista serio e presto in campo ancora difesa dei colori biancocelesti! Fabiani annuncia ufficialmente di avere concluso un accordo con Pedraza che, a luglio, sarà della Lazio.

Previsto anche un museo dedicato a Diego Armando Maradona, d’altro canto lo stadio è a lui dedicato! Il piano presentato alla FIGC prevede il ripristino del terzo anello, con una capienza totale di 70.000 posti, la rimozione della pista di atletica e la creazione di aree accoglienza, ed il prolungamento della copertura a protezione di tutti gli spalti, insomma un ammodernamento a tutto tondo. Il progetto ha un costo preventivo di 200 milioni e, cosa non di poco conto, non richiederà alla squadra di trasferirsi altrove durante i lavori.

Robinio Vaz salterà la partita di lunedì nella gara casalinga contro il Cagliari! Una lesione di primo grado del soleo della gamba sinistra che lo terrà fuori per almeno due settimane. Leggero dubbio anche per Hermoso, per una contusione al piede me che dovrebbe essere recuperabile.

Luigi A. Cerbara