Paolo Pulici, la voce di un popolo

Tempo di lettura 2 minuti

Ogni società di calcio se non ottiene i risultati sperati ha una tifoseria che si scaglia contro quel che ritiene essere la causa del fallimento, succede però che ci sono squadre ricche di grande storia e meritevoli del giusto rispetto come il Torino FC , che ormai hanno ben individuato dove si snoda il grande problema e purtroppo è il tassello più complicato da espugnare

Questa è una di quelle favole che potrebbero iniziare a pieno titolo con…“C’era una Volta”, sì perché quello che sancisce la grandezza di una squadra che lotta per un risultato rispettandosi l’un l’altro e onorando con tenacia e passione la maglia che indossa, sembra davvero storia di altri tempi. Vedere intere generazioni che continuano a inseguire un sogno tramandato di nonno in padre e in figlio per molti continua ad essere realtà e la tifoseria granata ne è da sempre un lampante esempio. Questo amore è dettato davvero da qualcosa che non si può ben definire, infatti il Toro non vede da troppo tempo degni risultati ma solo o quasi una scalata a metà classifica e questo fa male, fa molto male ed è il motivo per cui spesso accade durante le partite di udire cori di contestazione ormai diventati quasi uno slogan perpetuo che non sembra sortire però alcun effetto sul diretto interessato, ma ci si continua comunque ad emozionare ogni domenica nel vedere quello stemma cucito sulle maglie dei giocatori. Poi un giorno un uomo di nome Paolo Pulici, che di questa squadra ne è stato leggenda ai microfoni durante un intervista esprime lo stesso pensiero che da tempo intona la curva “Maratona”, parafrasando, che ” Cairo dovrebbe vendere il Toro “. Sono certa che tutti i tifosi, anche coloro che non hanno avuto la fortuna di vederlo giocare gli avranno donato un applauso immenso. La sua intervista è ricca di contenuti e affronta anche il tema inerente al fatto che si vedono sempre meno giocatori italiani tra le rose delle squadre , ponendo così un’ altra problematica molto scottante. “Ma questa è un’altra storia”…

Paolo Pulici

Foto: Il Nobile Calcio, Toro.it, La Stampa

Daniela Fazzolari