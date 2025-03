Forza “U.S. Palmese”!!

Tempo di lettura 3 minuti

Un film dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Claudia Gerini che racconta di come la passione per il calcio possa far riscattare i sogni di una piccola realtà del meridione. Una favola, travolgente, ironica, inclusiva e piena di emozioni

Storia d’amore tra una piccola cittadina della Calabria, Palmi, e la squadra di calcio dilettantistica del paese, un’attestazione di come la tradizione e le radici siano un filo rosso tra questo meraviglioso sport che crea un unione profonda, rafforza il senso di appartenenza e sviluppa un legame per sempre.

Questa è una narrazione di una favola legata da sentimenti profondi, di come a volte il ‘dio denaro’ perde sull’amore e sui valori della vita, di un calciatore di successo aiutato da un’intera cittadina a ritrovare la propria strada verso la passione per il calcio come quando era bambino, lasciando da parte il peso dei soldi, l’ossessione dell’immagine e tornare uomo, non un’azienda.

E’ lo spirito di gruppo, la coronazione di un sogno, la caparbietà e la voglia di crescere che fa la differenza. Il riscatto di un popolo troppe volte messo da parte, un meridione che chiede il riscatto delle troppe dimenticanze, ma che inizia una rinascita grazie ad un amore legato ad un pallone.



Difatti il calcio non è solo sport. Il calcio è un sussulto di gioia per un goal, una delusione per una partita persa, sono i colori che fanno la differenza, quei colori che ti scorrono nelle vene dalla nascita.



Questo è il messaggio che i Manetti Bros. hanno voluto condividere con il pubblico dedicando il film alla loro terra di origine.

Don Vincenzo, interpretato da un egregio Rocco Papaleo, è un pensionato che riesce a realizzare un sogno, con astuzia, caparbietà e semplicità, quello di ingaggiare nella squadra di Palmi, Morville, interpretato da Blaise Afonso, un calciatore di fama mondiale, che dopo una squalifica subita nel campionato di serie A deve ripulire la sua reputazione. Una Claudia Gerini, ironica, romantica e sorprendente, interpreta una poetessa iconica. Il team della ‘U.S. Palmese’ ragazzi che nonostante le scarse qualità calcistiche, grazie alla passione e la determinazione crescono fino a centrare l’obiettivo di vincere il campionato.



Un film consigliato anche a chi di calcio sa ben poco, una storia che fa riflettere su più temi di una Italia attuale. Un meridione che chiede il riscatto, un calciatore che nonostante successo e soldi, ritorna ad essere umile, ed un popolo legato ai colori della propria squadra che dimentica i problemi lasciandosi trascinare dalla passione.







Un finale intenso di applausi e la redazione di “passionedelcalcio.it” è stata felice di aver avuto l’opportunità di incontrare i protagonisti di questa bellissima storia.

Auspichiamo ai Manetti Bros. che ‘ U.S. Palmese ‘ diventi la squadra più tifata d’ Italia!

Noi facciamo il tifo per loro!

Fonti foto: ciakmagazine.it – manettibros – passione del calcio.it

Silvana Perrini