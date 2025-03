Panchina d’Oro e infortuni: la settimana di Simone Inzaghi verso la ripresa

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico vince il premio per la scorsa stagione e fa la conta dei presenti in vista del rush finale di stagione

Inizio di settimana pieno per Simone Inzaghi. A Coverciano è stato premiato ieri con la Panchina d’Oro. Il riconoscimento è riferito a quanto fatto nella passata stagione e a votare sono stati i suoi colleghi. Grande soddisfazione per lui anche se non c’è molto tempo per festeggiare. Infatti da adesso bisogna pensare alla ripresa di tutte le competizioni, ad iniziare con il campionato domenica alle 18 contro l’Udinese. Le notizie positive sono i rientri degli infortunati di lungo corso come ad esempio Dimarco, Darmian e Zalewski, da capire con quale autonomia. Meno buone le news su Dumfries e Lautaro Martinez. Il capitano sembra essere in via di guarigione dal fastidio muscolare che gli ha impedito di giocare in nazionale. Per lui rientro o nel derby di Coppa Italia o con il Parma in vista della Champions League. Più serio il problema all’esterno destro che punta proprio il Bayern vista la distrazione muscolare subita a Bergamo. La sosta almeno gli farà “scontare” già due settimane. Mistero Taremi, invece, come riportato dall’Iran, presunto infortunio per lui da valutare al rientro.

Glauco Dusso