Italia, obiettivo Mondiale 2026: i punti fermi del ct Spalletti

Tempo di lettura 2 minuti

Gli azzurri non possono mancare l’appuntamento, nei prossimi mesi inizia il cammino

L’Italia di Spalletti dovrà ripartire dopo l’eliminazione in Nations League e due match che hanno evidenziato diverse lacune contro la Germania. L’uscita ai quarti di finale ha definito il girone di qualificazione al Mondiale 2026 dove gli azzurri se la vedranno con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. L’obiettivo nei prossimi mesi sarà sicuramente quello di accedere direttamente alla rassegna iridata, evitando altre figuracce come quelle degli ultimi anni, quando Svezia e Macedonia sorpresero l’Italia estromettendola dal Mondiale in Russia e da quello in Qatar. Il ct Spalletti ha un buon nucleo di giocatori a cui affidarsi, sono tutti dei punti fermi sia dei propri club che della nazionale e dovranno trascinarci verso la prossima Coppa del Mondo. In porta le due certezze sono Donnarumma e Vicario, imprescindibili e titolari in due grandi club come PSG e Tottenham. In difesa Spalletti ha confermato di puntare molto su Calafiori, Bastoni, Buongiorno e Di Lorenzo; anche qui sono tutti ottimi elementi che giocano in club importanti, manca però un riferimento di piede destro e dominante nel gioco aereo, dove l’Italia ha dimostrato di soffrire terribilmente nei due incontri con la Germania. Sulle corsie Dimarco e Cambiaso sono i titolari ma entrambi stanno avendo dei problemi fisici ed in questo momento sono poco continui, sarà importante ritrovarli al massimo della forma nei prossimi mesi. A centrocampo conferme per Tonali e Barella che sono i veri top player della nazionale, con Ricci che è il regista a cui Spalletti si sta affidando con ottimi risultati; anche Frattesi sarà sicuramente nel gruppo ma deve giocare di più con l’Inter per mettersi in mostra. In attacco facile fare i nomi di Retegui, Kean e Raspadori; i primi due sono i attualmente i migliori marcatori del nostro campionato con l’attaccante dell’Atalanta a 22 gol e quello della Fiorentina a 15, mentre il fantasista del Napoli è uno dei preferiti del ct per la sua capacità di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco. Spalletti ripartirà dunque da loro e da altri profili che dovranno mettersi in mostra in questi mesi, la missione Mondiale partirà a giugno ed è vietato sbagliare ancora.

Fonte foto: ansa.it

Alessandro Fornetti