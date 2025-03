L’evoluzione del Var: Coppa Italia e campionato introducono le novità

Tempo di lettura 1 minuto

Alla ripresa delle attività ci saranno alcune innovazione per quanto riguarda i tornei nazionali

Il Var si evolve, o meglio, vengono introdotte alcune novità per lo strumento. All’interno delle competizioni italiane si vedranno innovazioni sul tema. Dalle semifinali di Coppa Italia l’arbitro comunicherà a tutto lo stadio la decisione presa. Una fattispecie questa già vista in Inghilterra nelle competizioni interne. Il microfono dei direttori di gara sarà dunque aperto a tutti, ovviamente solo nel momento in cui ci sarà da diffondere l’esito del consulto Var. Agli spettatori verrà spiegata la decisione in tempo reale dopo l’eventuale on field review. In campionato, invece, verrà proiettata sui maxischermi la Vardict cioè le grafiche televisive trasmesse durante il controllo Var. Questo, come dicono i vertici arbitrali, per rendere sempre più comprensibile e trasparente l’operato arbitrale agli spettatori. Un processo questo che porterà sempre più al miglioramento sull’utilizzo della tecnologia, il calcio italiano si mostra aperto all’innovazione. Uno dei punti di discussione è il famoso Var a chiamata.

Glauco Dusso