Padova l’attesa è finita, dopo 6 anni torna in serie B

Un obiettivo sfiorato nelle stagioni passate adesso è realtà, biancoscudati che conquistano la promozione all’ultima giornata vincendo il duello con il Vicenza che farà i playoff, raggiunge in cadetteria Virtus Entella e Avellino

L’attesa in quel di Padova è finalmente finita. Quello che sembrava un obiettivo sempre alla portata ma sfuggito negli ultimi anni ora è diventato realtà. La squadra guidata da Matteo Andreoletti ha conquistato venerdì l’accesso alla prossima serie B. Lo ha fatto vincendo il girone A della C dopo un dominio messo in discussione soltanto dal Vicenza che si è dovuto arrendere solo agli ultimi metri. Nella giornata conclusiva il pareggio del Padova col Lumezzane ha dato l’ufficialità, grazie agli 86 punti raggiunti dalla capolista. Il Padova torna in serie B dopo sei anni mentre il Vicenza dovrà affrontare la bagarre dei playoff. Nonostante un breve periodo coinciso con il sorpasso proprio del Vicenza, la stagione del Padova è stata superlativa. I biancorossi chiudono con la miglior difesa (a pari merito con la squadra di Vecchi) e il miglior attacco (a pari merito con l’Atalanta U-23). Sicuramente un grande risultato per il tecnico dei primi della classe che nonostante la giovane età, 36 anni, ha già dimostrato cose interessanti in questa sua avventura padovana. Ora la B, un campionato che mette a dura prova gli allenatori.

Glauco Dusso