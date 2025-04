Coppa Italia, la finale sarà Bologna-Milan

Tempo di lettura 3 minuti

L’inter, con la sconfitta per 0-3 nel derby di ritorno della semifinale, vede chiudersi la porta del potenziale triplete, mentre per i rossoneri si apre la possibilità di entrare in Europa dalla finestra. I felsinei battono l’Empoli per 2-1 e dopo 51 anni tornano a contendersi il trofeo nazionale

Nel derby di Milano scelte a sorpresa da una parte e dall’altra, fuori Çalhanoğlu e dentro Asslani per i nerazzurri, con l’albanese che fa sicuramente una buona partita di copertura, ma non ha i piedi e la visione del turco e la costruzione del gioco nerazzurro ne risente. Dall’altra parte, Conceicao schiera a sorpresa Jović anziché il più votato Abraham, non pervenuti invece nè Santiago Giménez, né gli altri acquisti di gennaio. E’ certamente l’Inter a fare la partita per una buona mezz’ora durante la quale sciupa malamente alcune nitide occasioni con Darmian, Dimarco e Lautaro per poi spegnersi con il trascorrere del tempo, complici sicuramente anche i goal del Milan che ne hanno spezzato il morale. I rossoneri hanno il merito di stringere i denti nei momenti difficili e colpire nel primo momento di apparente rilassamento dei cugini. Al 36′ è Luka Jović che insacca di testa ed è lo stesso attaccante serbo a raddoppiare al 50′, indirizzando la partita e anche tutto il secondo tempo, durante il quale il Milan diventa finalmente squadra e gioca da tale. Uno spavento lo procura de Vrij al 68′ con un perentorio colpo di testa magistralmente parato da Mike Maignan, ma quella che si vede è un’Inter spenta, quasi arrendevole che subisce anche il terzo goal da parte di Reijnders al 85′. Certamente un risultato che non aiuta lo stato psicologico nerazzurro, ma preoccupa in particolare la condizione fisica della rosa, perché si è vista una squadra molto stanca. I rossoneri, noni in campionato, vedono aprirsi uno spiraglio europeo, dato che con l’eventuale vittoria in finale guadagnerebbero la qualificazione diretta all’Europa League.

Nell’altra semifinale il Bologna, così come all’andata, batte l’Empoli e lo fa aprendo e chiudendo le danze con i goal al 7′ di Fabbian e al 87′ di Dallinga, intervallati dal pareggio momentaneo di Kovalenko al 33′ per un Empoli messo bene in campo e che non sfigura e anzi fa sicuramente meglio dell’andata. Una squadra giovane quella empolese che esce sì battuta, ma che non si arrende durante tutta la partita e, con questo spirito, può sperare ancora convintamente nella salvezza in campionato. Certo però che il Bologna di questo periodo è in gran forma sia a livello fisico che mentale e non si può fare molto per contrastarlo! Vincenzo Italiano porta quindi il Bologna FC 1909 in finale e per lui è la quarta in tre anni, dopo le tre con la Fiorentina, due di Conference League e una di Coppa Italia. Oltretutto quella che andrà in scena all’Olimpico di Roma il 14 maggio 2025 sarà una finale assolutamente inedita! Vinca il migliore!

Fonte foto: goldelnapoli.it

Luigi A. Cerbara