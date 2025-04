Copa del Rey: il Barcellona è Campione

Tempo di lettura 1 minuto

Al termine di una partita da cardiopalmo, i Blaugrana vincono 3-2 sul Real Madrid, onore a tutte e due le squadre che hanno dato spettacolo fino all’ultimo secondo

Ci sono partite che andrebbero viste, riviste e insegnate nelle lezioni teoriche delle giovanili, lo scontro tra Barcellona e Real Madrid è una di queste; ogni singolo giocatore ha mantenuto ritmi altissimi in un susseguirsi di azioni per tutta la durata della sfida terminata, tra recuperi e tempi supplementari, oltre i 120 minuti di gioco. Non è bastato lo spettacolare ribaltone dei Blancos che in sette minuti grazie ai gol di Mbappé al 70’ su punizione e di Tchouaméni al 77’ sembravano aver intrapreso la “fuga per la vittoria” dopo esser stati sotto per via del gol siglato da Pedri, infatti il sostituto di Lewandowski , Ferrán Torres, grazie ad un passaggio lungo del gioiello diciassettenne Lamine Yamal, salta Courtois e segna il gol del 2-2 che riapre la partita. Il gol della vittoria è arrivato come un “fulmine a ciel sereno” ed è stato segnato da un difensore Jules Koundé, classe 1998, con un anticipo da manuale ha stordito tutta la difesa del Real Madrid insaccando la porta avversaria con un gol strepitoso. E’ la 32esima copa del Rey messa in bacheca dal Barça.

credit foto: Viva Barca

Daniela Fazzolari