Olanda, doppia pesante tegola: de Jong e Koopmeiners saltano Euro 2024

Ronald Koeman perde in un colpo solo due dei suoi giocatori più importanti. Vigilia di kermesse amarissima per gli Orange

L’Olanda ieri sera ha battuto in amichevole l’Islanda per 4-0, ma a che prezzo… Infatti, gli Orange hanno perso per infortunio prima di Teun Koopmeiners nel riscaldamento e poi dopo la partita hanno dovuto annunciare il forfait di Frankie de Jong, già ai box per un problema muscolare. Doppia pesantissima tegola per Koeman, che dovrà fare a meno all’Europeo di due pezzi da novanta: in pratica dei suoi due giocatori migliori. Al posto del centrocampista del Barcellona, è stato richiamato il laterale del Borussia Dortmund, ma di proprietà del Chelsea, Maatsen. Mentre rimane da capire se e come verrà sostituito l’atalantino Koopmeiners.

