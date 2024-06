L’Udinese affida la panchina a Runjaic! Inler il DS

Tempo di lettura 1 minuto

Il club friulano ha scelto il successore di Fabio Cannavaro. Arriva dalla Polonia e precisamente dal Legia Varsavia. L’ex centrocampista svizzero farà da dirigente

L’Udinese ha scelto il successore di Fabio Cannavaro: sarà il polacco Kosta Runjaic. Arriva da Legia Varsavia, con cui ha chiuso l’ultimo campionato polacco al terzo posto, dietro solo a Jagiellonia e Slask Wroclaw. Nell’ultima Conference League è invece riuscito a passare il girone eliminatorio battendo anche una squadra come l’Aston Villa e uscendo successivamente a causa del Molde. Per Runjaic si tratta della prima panchina in Italia. Il 53 enne, nato a Vienna, ha allenato in Germania il Kaiserslautern, l’Aalen, il Darmstadt, il Duisburg e il Monaco 1860. Mentre in Polonia, prima del Legia Varsavia, si era fatto notare sulla panchina del Pogon Stettino. Entra, invece, nell’organigramma dirigenziale l’ex centrocampista svizzero di Udinese e Napoli Gokhan Inler.

Sandro Caramazza

