Nuno Tavares va KO e salta il derby Lazio-Roma

Tempo di lettura meno di un minuto

I biancocelesti perdono per la stracittadina di domenica l’esterno portoghese. Per lui si parla di due-tre settimane di stop

Tegola per Marco Baroni, che nel momento cruciale della stagione perde uno dei suoi uomini migliori: Nuno Tavares. L’esterno portoghese, infatti, si è fatto male nell’ultima uscita contro l’Atalanta. Gli esami hanno riscontrato una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. La Lazio dunque perde il velocissimo esterno ex Arsenal per le prossime partite contro Bodo Glimt, andata e ritorno dei quarti di finale di Europa League, Roma, Genoa e Parma. L’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per gli ultimi scampoli di stagione, che potrebbero comunque risultare determinanti ai fini della corsa al quarto posto e per la stessa Europa League.

Sandro Caramazza

Fonte foto: diretta mercato