Norvegia insuperabile, Italia abbattuta anche a San Siro

Finisce 4-1 per Haaland (2 reti) e compagni che finiscono a punteggio pieno il girone I di qualificazione al prossimo mondiale, per gli azzurri rimangono i playoff per tentare l’accesso

Niente da fare. La Norvegia vince anche in casa dell’Italia e fa 8 su 8 vittorie nel girone. Inoltre gli scandinavi sono anche la miglior formazione di tutte le qualificazioni contando punti e differenza reti. Azzurri surclassati a San Siro 1-4 con un punteggio forse troppo severo ma che suggella una superiorità evidente degli avversari. Ora per accedere al mondiale restano i playoff di marzo che verranno sorteggiati giovedì.

L’Italia inizia molto bene. Dopo 11 minuti ragazzi di Gattuso già in vantaggio con Pio Esposito bravo a difendere un pallone in area e a girarsi battendo l’estremo avversario. Terzo gol con la maglia azzurra, secondo consecutivo. Supremazia evidente nel primo tempo anche se le grandi occasioni scarseggiano. La Norvegia è passiva, quasi gli vada bene quello che succede in campo vista la tranquillità di classifica.

Nella ripresa cambia tutto. Solbakken striglia i suoi nell’intervallo e dagli spogliatoi esce un’altra squadra. Prima il pareggio di Nusa su tiro deviato da Politano. Poi compare Haaland, non pervenuto sino a quel momento, che sigla una doppietta da bomber vero nel giro di due minuti. Italia annichilita che a parte un paio di conclusioni non riesce a reagire. Nel recupero Strand Larsen arrotonda per il 4-1 finale.

Norvegia che completa il suo percorso perfetto di qualificazione verso un mondiale a cui parteciperà dopo 28 anni. Brutta botta per l’Italia che ora deve resettare e aspettare il sorteggio per capire quali saranno le avversarie che a marzo gli contenderanno l’ingresso alla rassegna iridata dell’estate 2026. Per Gattuso si aprono grandi riflessioni verso il momento decisivo.

Glauco Dusso