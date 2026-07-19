Diario Mondiale 2026: Nella finalina l’Inghilterra batte la Francia per sei reti a quattro

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Gli inglesi conquistano il terzo posto, Mbappe e Olise da record. Deschamps si congeda

Miami Gardens – Francia 4 – Inghilterra 6: 3′ Rice (I), 18′ Konsa (I), 37′, 45’+1′ Saka (I), 48′ Mbappé (F), 54′ Barcola (F), 66′ Mbappè (F), 87′ rig. Saka (I), 90’+6′ Dembelé (F), 90’+8′ Bellingham (I).

E’ andata in scena una finalina ricca di gol. Nel primo tempo dominio assoluto dell’Inghilterra, 0-4 il parziale a metà gara, ma nella ripresa la Francia sfodera una prova di orgoglio. Mbappe è autore di una doppietta e sale a quota 10 gol in questo mondiale, in vetta solitaria momentaneamente aspettando Messi fermo a 8 reti e in campo stasera. Mbappe inoltre supera proprio Messi nella classifica cannonieri dei campionati del mondo, 22 gol per l’attaccante francese, record assoluto. Olise invece grazie ai due assist forniti in questa partita a Mbappe aggancia quota 7 totali in una sola edizione iridata, ed è record di sempre, superato Pelè che ne aveva realizzati 6 nel 1970. Deschamps lascia la panchina francese. Una avventura durata 14 anni. Dal 2012 al 2026. Un Mondiale nel 2018 e una Nations League nel 2021 i trionfi. La guida tecnica della Nazionale francese sarà affidata a Zinedine Zidane.

Fonte foto: Sport.Sky.it

Stefano Rizzo