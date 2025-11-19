Qualificazioni Mondiale 2026: estasi Scozia con un McTominay show. Qualificate pure Spagna, Austria, Svizzera e Belgio. L’Italia U21 ne fa 4

Tempo di lettura 3 minuti

Si sono conclusi i gironi di qualificazione al campionato del Mondo della prossima estate. Nessuna sorpresa dagli ultimi verdetti di ieri sera. Intanto, vittoria netta anche per la nazionale azzurra di Silvio Baldini

GIRONE B

La Svizzera festeggia la conquista della qualificazione diretta al Mondiale 2026. Gli elvetici pareggiano nello scontro diretto contro il Kosovo per 1-1, in gol Vargas per gli ospiti e Musljia per i padroni di casa. Nell’altra sfida del girone, pari tra Svezia e Slovenia, con gli svedesi già qualificati ai playoff grazie all’ottimo cammino in Nations League. E occhio alla Svezia come possibile avversaria dell’Italia in semifinale. Ai playoff anche il Kosovo.

GIRONE C

Era praticamente uno spareggio per andare al Mondiale quello tra Scozia e Danimarca e a Glasgow lo vince la nazionale di casa per 4-2. McTominay show, con un fantastico gol in rovesciata. Per i danesi non bastano i gol di Hojlund su rigore e dell’ex Lecce Dorgu. La Danimarca va ai playoff, mentre la Scozia stacca il pass per USA-Canada-Messico 2026. Nell’altra partita del girone, scialbo 0-0 tra Grecia e Bielorussia già eliminate.

GIRONE E

La Spagna vola al Mondiale 2026 e lo fa grazie al pareggio per 2-2 contro la Turchia. Olmo e Oyarzabal a segno per gli iberici, Gul e Ozcan per gli ottomani. La Nazionale campione d’Europa conquista 16 punti, mentre la selezione allenata da Vincenzo Montella dovrà passare dai playoff. Nell’altra sfida del girone, la Bulgaria batte la Georgia 2-1.

GIRONE H

L’Austria va al Mondiale, grazie al pareggio rimediato ieri sera nello scontro diretto contro la Bosnia Erzegovina. A Vienna è finita 1-1, con il gol di Gregoritsch a firmare il pareggio al 77′ che ha fatto partire la festa di Arnautovic e compagni. Con 19 punti, l’Austria va al Mondiale, mentre con 17, la Bosnia dovrà passare dai playoff di marzo. Dominante Romania nell’altra partita del girone: 7-1 a San Marino. Rumeni terzi ma comunque ai playoff di marzo tramite la Nations League. La nazionale di Mircea Lucescu possibile avversaria dell’Italia in semifinale.

GIRONE J

Come da pronostico, il Belgio supera nettamente il Liechtenstein per 7-0 e vola al Mondiale 2026. A segno anche gli “italiani” Saelemaekers e De Ketelaere (due volte). Vittoria più che netta del Galles, che umilia la Macedonia del Nord 7-1 e vola ai playoff di marzo. Nonostante i 7 gol presi e il terzo posto in graduatoria, vola ai playoff anche la stessa Macedonia del Nord, perché ripescata dalla Nations League. Entrambe le nazionali sono tra le potenziali avversarie dell’Italia in semifinale.

ITALIA UNDER 21 VITTORIOSA

Dopo la sconfitta amara contro la Polonia, nello scontro diretto del girone E, l’Italia U21 rialza immediatamente la testa rifilando 4 gol al Montenegro. Gli azzurri prima vanno sotto per la rete di Mrvaljevic al 37′, per poi ribaltare tutto con Pisilli, Dagasso, Camarda e Fini. La Nazionale di Silvio Baldini si conferma seconda forza del raggruppamento con 15 punti all’attivo. Tra marzo e ottobre 2026 si giocheranno le ultime 4 partite contro Macedonia del Nord, Svezia, Armenia e Polonia.

Italia U21

Sandro Caramazza

Fonte foto: Messaggero, Corriere dello Sport