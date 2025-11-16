Qualificazioni Mondiale 2026: Les Bleus qualificati. L’Under 21 perde in Polonia

Tempo di lettura 8 minuti

Sono da poco terminati gli impegni della penultima tornata delle gare valide per la conquista di un posto alla prossima Coppa del Mondo e alla già qualificata Inghilterra si sono aggiunte: Croazia e Francia. Si complica il cammino degli azzurrini per Euro 2027, secondi dietro i polacchi nel girone E

Una giornata interlocutoria con diversi risultati a sorpresa e molti verdetti rimandati all’ultima giornata. Ma vediamo nel dettaglio quanto è accaduto, girone per girone:

GIRONE A

La Germania, in trasferta, non sbaglia e batte 2-0 il Lussemburgo. Mantiene il passo la Slovacchia che vince, in casa, 1-0 contro l’Irlanda del Nord. Le due compagini sono prime a pari merito a quota 12 punti, sarà quindi lo scontro diretto Germania-Slovacchia del 17 novembre a decretare la vincitrice del girone e quindi la qualificata diretta al mondiale.

GIRONE B

La Svizzera regola la Svezia con una vittoria casalinga per 4-1, mentre il Kosovo batte, in trasferta, la Slovenia per 2-0, risultati che lasciano invariate le posizioni in classifica con la Svizzera a quota 13 ed il Kosovo a quota 10 e verdetto che vedrà quindi la luce con lo scontro diretto in Kosovo il prossimo 18 novembre. Ma va sottolineato che con una differenza reti di +11 a favore degli svizzeri sui kosovari, la prima posizione non dovrebbe essere in discussione e quindi possiamo dire che, almeno virtualmente, la Svizzera ha già strappato il pass per il mondiale.

GIRONE C

Danimarca e Scozia sprecano l’occasione della vita, con i danesi che pareggiano in casa 2-2 con la Bielorussia che conquista il primo punto nel girone e gli scozzesi che perdono in Grecia 3-2. Quindi danesi a 11 e scozzesi a 10 punti e verdetto rimandato fra tre giorni con lo scontro diretto che si giocherà in Scozia.

GIRONE D

La Francia rialza la testa, dopo il pareggio con l’Islanda nel turno precedente e, al Parco dei Principi, batte con un secco 4-0 l’Ucraina e sale a 13 punti, staccando il pass diretto per il Mondiale. L’Islanda corsara batte 2-0 l’Azerbaigian e sale a 7 punti, raggiungendo gli ucraini al secondo posto. Ucraina-Islanda sarà una sorta di spareggio anticipato per chi andrà ai play off veri e propri.

GIRONE E

Una Spagna inarrestabile, come era d’altronde preventivabile, stende, in trasferta, 4-0 la Georgia, ma la Turchia risponde battendo, in casa propria, la Bulgaria per 2-0 e lasciando quindi ancora invariata la situazione in classifica che vede gli spagnoli a quota 15 e i turchi a quota 12 punti. Spagna-Turchia del 18 novembre sentenzierà la prima del girone che, come nel caso della Svizzera nel Girone B, vede virtualmente qualificata direttamente la Spagna, grazie ad una differenza reti di +14 sui turchi.

GIRONE F

Il Portogallo continua a complicarsi la vita e, dopo il pareggio per 2-2 contro l’Ungheria del turno precedente, perde in Irlanda per 2-0 e, seppur resti primo a quota 10 punti, deve rimandare ancora la qualificazione dato che l’Ungheria sale a 8 punti facendo bottino pieno in Armenia, seppur con un risicato 1-0. Nella gara contro gli irlandesi c’è anche da registrare l’espulsione diretta di CR7 che quindi non ci sarà nella gara decisiva contro l’Armenia, ma questo non dovrebbe impedire ai lusitano di avere vita facile contro un avversario assolutamente alla loro portata. Aperto il discorso per il secondo posto dove sarà determinante lo scontro diretto Ungheria(8)-Irlanda (7).

GIRONE G

Lo scontro diretto Olanda(17)-Polonia(14) termina 1-1 e rimanda, anche in questo caso, il verdetto finale alla prossima giornata. L’altra gara Finlandia-Malta 0-1 era valevole solo ai fini statistici, come si diceva una volta. Le prossime gare del 17 novembre : Malta-Polonia e Olanda-Lituania non dovrebbero mutare le posizioni che vedono quindi favoritissima l’Olanda per la conquista del pass diretto e la Polonia ai play off.

GIRONE H

L’Austria in trasferta a Cipro vince la gara senza troppi patemi per 2-0, mentre la Bosnia-Erzegovina regola la Romania con un 3-1 casalingo, quindi le posizioni in vetta alla classifica restano invariate con gli austriaci che salgono a quota 18 e i bosniaci a quota 16. Scontro diretto nell’ultima gara Austria-Bosnia-Erzegovina per decidere quale delle due formazioni conquisterà il pass diretto e chi dovrà invece passare attraverso gli spareggi.

GIRONE I

L’Italia (18), in trasferta, ha battuto la modesta Moldova per 2-0, ma non senza patemi avendo realizzato le due reti soltanto nei minuti finali della gara al 88′ con Mancini e al 90’+2 con Pio Esposito. La Norvegia(21) ha battuto 4-1 l’Estonia, lasciando invariate le posizioni in classifica. Italia-Norvegia dovrebbe valere soltanto per l’onore, per riscattare l’amara sconfitta subita in Norvegia all’inizio di questo cammino di qualificazione, anche perché l’enorme differenza reti a favore dei norvegesi (+17 sugli azzurri), non lascia speranze per il primo posto e quindi ci si “accontenterà” di andare ai play off.

GRUPPO J

Passo falso del Belgio che pareggia in Kazakistan per 1-1 e sale a quota 15 in classifica, ma non spicca il volo, lasciando ancora speranze alla Macedonia del Nord che è seconda a quota 13 punti così come il Galles che, in trasferta, ha battuto, seppur con uno striminzito 1-0, il Liechtenstein. La “fortuna” dei belgi è quella del calendario che li vedrà affrontare nella prossima gara casalinga, il Liechtenstein, mentre ci sarà lo scontro diretto Galles-Macedonia del Nord. I belgi hanno senz’altro il destino nelle loro mani e potrebbe bastare loro anche un pareggio, data la differenza reti più che favorevole sulle inseguitrici.

GRUPPO K

L’Inghilterra non ha avuto rivali in questo girone e continua la sua galoppata incontrastata verso il mondiale già conquistato con largo anticipo e sale a 21 punti dopo la vittoria per 2-0 sulla Serbia al Wembley Stadium. Andorra-Albania 0-1 manda gli albanesi ai play off.

GRUPPO L

La Croazia(19) fa bingo e strappa il pass diretto per il mondiale con la vittoria per 3-1 sulle Isole Far Oer. Nell’altra gara del girone Montenegro guascone, batte Gibilterra 2-1. La Repubblica Ceca(13) che riposava, mantiene un punto di vantaggio sulle Isole Far Oer(12) (che riposeranno) e quindi andrà ai play off indipendentemente dal risultato della prossima gara che la vedrà comunque affrontare Gibilterra, fanalino di coda a zero punti. Montenegro-Croazia sarà l’altro match.

Italia Under 21

Passo falso degli azzurrini in Polonia! Si gioca a Stettino, alla Pogon Arena e i nostri ragazzi non sbagliano l’approccio alla gara, come aveva giustamente richiesto il Ct Baldini. Dopo essere passati in vantaggio al 61′ con una spettacolare sforbiciata di Pisilli, si fanno però rimontare in pochissimi minuti, all’83’ e all’87’, con Bogacz e Kuziemka, mettendo a rischio la qualificazione al prossimo campionato Europeo 2027. La Polonia guida ora il girone con 15 punti seguita dall’Italia a 12 e, passando soltanto la prima in maniera diretta, questo significherebbe spareggi per gli azzurrini, ma il cammino è ancora lungo e tutto può accadere.

Fonti foto: sport2u.tv; goal.com

Luigi A. Cerbara