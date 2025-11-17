I numeri impressionanti di Haaland

Tempo di lettura 3 minuti

La Norvegia ieri sera si è qualificata al prossimo Mondiale grazie ad un cammino inarrestabile, 8 vittorie su altrettanti incontri, e con Erling che ha gonfiato la rete per ben 16 volte

Ieri sera Erling Haaland praticamente toccando due volte palla ha realizzato una doppietta con la sua Nazionale norvegese contro l’Italia a Milano. 1-4 il punteggio finale a favore dei norvegesi che festeggiano la qualificazione al Mondiale. In sostanza è andato in scena un piccolo repertorio di quello che è capace di fare questo cecchino vichingo. Con la selezione norvegese ha disputato 48 incontri andando a segno per 55 volte, roba da capogiro. E’ il capocannoniere della nazionale norvegese ed ha 25 anni. E’ dotato di un fiuto del gol fuori dal comune, è una prima punta possente, 1,95 per 90 kg, ma al tempo stesso ha velocità e tecnica. Inoltre è anche abile nel colpo di testa. Dopo l’esperienza nella sua terra norvegese con le squadre Bryne e Molde è approdato in Austria con il Salisburgo a gennaio 2019 e nella prima parte della stagione successiva in 22 presenze realizza 28 gol che gli valgono il passaggio al Borussia Dortmund, con il club giallonero in 89 gare segna 86 reti. Numeri strabilianti. Tutto il mondo calcistico lo guarda con ammirazione ed il Manchester City di Guardiola lo acquista nel 2022. E’ il colpo ad effetto che risulta decisivo per la storia del City, infatti il sogno di salire sul tetto d’Europa per gli Sky Blues si realizza proprio nella prima stagione in cui Haaland veste la maglia celeste, ben 12 gol in 11 partite in quella edizione della Champions. In quella annata il City conquista il triplete con Haaland capocannoniere della Premier League a quota 36 gol in 35 incontri, portandosi a casa anche la Scarpa d’Oro. Nella stagione successiva si ripete vincendo sia la Premier League che la classifica dei bomber in Premier, 27 gol per lui.

Insomma Erling è un autentico cecchino dell’area di rigore e vista la sua età potrà disintegrare diversi record in essere. E’ un attaccante formidabile, senza dubbio tra i giocatori più forti del pianeta, che può ulteriormente migliorare per raggiungere livelli ancora più stratosferici. La prossima estate avrà appunto la possibilità di disputare il Mondiale. C’è da sottolineare che grazie soprattutto ai suoi gol, ben 16, la Norvegia non solo si è qualificata ma ha stravinto il suo girone, 24 punti (punteggio pieno), e parteciperà ad una rassegna iridata a distanza di 28 anni dall’ultima volta e per scoprirne di più clicca qui.

Fonte foto: Football-Italia.net; ManCity.com

Stefano Rizzo