Non c’è pace per Castellanos: altro stop muscolare, Baroni lo perde ancora         

Tempo di lettura 1 minuto

La Lazio dovrà fare a meno ancora del suo attaccante titolare, la speranza è riaverlo nel derby di metà aprile

In queste settimane abbiamo capito quanto sia importante il Taty Castellanos per la Lazio. L’attaccante argentino con le sue reti e i suoi assist, ma in generale con i movimenti sul fronte offensivo, è stata una delle chiavi della stagione biancoceleste. Ora che era appena rientrato in campo la tegola: ricaduta muscolare per lui. Pareva una cosa di poco conto, un semplice affaticamento. Invece Baroni perde ancora la sua punta probabilmente per quasi un mese, se gli esami dovessero confermare il sospetto stiramento al polpaccio occorsogli in Europa League. Una bruttissima notizia che dopo la fragorosa caduta in quel di Bologna non fa che agitare i sogni dei tifosi laziali. Non pienamente all’altezza sono stati i sostituti in passato, adesso si dovranno impegnare ancora di più. Sull’infortunio si attendono comunicazioni ufficiali dal club. Quest’ultimo aspetta sviluppi anche sulla questione Nuno Tavares, che risultava infortunato e che invece ha risposto alla chiamata del Portogallo.

Glauco Dusso