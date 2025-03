Marianucci al Napoli: confermato l’accordo con l’Empoli

Tempo di lettura 1 minuto

Il giovane difensore si unirà al club azzurro la prossima estate. L’intesa tra le parti è stata trovata sulla base di un conguaglio da nove milioni di euro

Luca Marianucci si trasferirà al Napoli nella prossima finestra estiva di mercato. L’accordo con l’Empoli è stato siglato per una cifra di 9 milioni di euro. Mario Giuffredi, agente del calciatore, ha confermato che le trattative sono state concluse con successo, sottolineando la soddisfazione di entrambe le società coinvolte. L’acquisto del ventenne dell’Empoli rappresenta una mossa importante per il Napoli, che punta a investire sui giovani per costruire una squadra competitiva a lungo termine. Il difensore centrale, noto per la sua solidità e capacità di lettura del gioco, sta facendo bene alla sua prima stagione in Serie A.

Sandro Caramazza

Fonte foto: calciomercato.com