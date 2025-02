La rinascita di Kean: la Fiorentina vola e l’Italia gongola

Tempo di lettura 2 minuti

L’ex Juventus sta vivendo una grande annata sportiva con la Viola, dimostrando il suo valore con prestazioni eccezionali. Con la doppietta di ieri contro l’Inter ha trovato il suo diciannovesimo gol stagionale

Con il suo arrivo a Firenze, Moise Kean si è trasformato in un vero e proprio bomber. Nella recente vittoria per 3-0 della Fiorentina contro l’Inter, Kean è stato un protagonista indiscusso, segnando due dei tre gol e portando il suo totale stagionale a 19 reti. Un exploit sorprendente e inaspettato rispetto a quanto si dicesse sul suo trasferimento in Toscana la scorsa estate. Oggi l’attaccante di Vercelli è, insieme all’oriundo Mateo Retegui, il giocatore che ha segnato più di tutti in campionato (15 gol). Luciano Spalletti e tutti i tifosi della Nazionale gongolano e incrociano le dita: forse, e si rimarchi questo “forse”, l’Italia ha ritrovato quei bomber che gli mancavano.

Con Kean la Fiorentina ‘azzurra’ può ambire alla Champions League

La fiducia del club e del tecnico, Raffaele Palladino, nei confronti di Kean è stata fondamentale per il suo ritorno a un alto livello di prestazioni. Questa sinergia tra giocatore e club non solo ha riacceso la carriera del classe 2000, ma ha anche rafforzato l’attacco della Fiorentina, rendendola una delle squadre più competitive della Serie A. Con la vittoria clamorosa di ieri sera, nel recupero della quattordicesima giornata (partita interrotta lo scorso primo dicembre dopo il drammatico malore di Edoardo Bove), la Viola è salita al quarto posto in classifica. Il sogno Champions League è alla portata.

E’ alla portata grazie al fantastico contributo proprio di Kean, leader tecnico e morale di questa squadra. Ieri un’altra prestazione fantastica contro tre colossi come Yann Aurel Bisseck, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Con le sue prestazioni straordinarie, cresce ovviamente il rimpianto della Juventus. Ceduto quasi da reietto, a Firenze è ormai diventato un eroe. Bravi a crederci in primis il direttore Pradè e poi lo stesso Palladino. In quella che è una Fiorentina sempre più filo-azzurra, visto che nell’ultima sessione di calciomercato la Viola ha ingaggiato ben tre giocatori già nel giro della Nazionale di Spalletti: Fagioli, Folorunsho e Zaniolo. Tre pedine azzurre che si aggiungono al già citato Kean e al promettentissimo centrale del 2005 Pietro Comuzzo.

Sandro Caramazza

Fonte foto: il catenaccio