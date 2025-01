Calciomercato, il PSG vuole Kvaratskhelia

Tempo di lettura 1 minuto

Il georgiano ha aperto al trasferimento a Parigi ma, al momento, non c’è accordo tra i club

Il Paris Saint-Germain vuole Khvicha Kvaratskhelia in questa sessione di calciomercato. La squadra di Luis Enrique sta preparando la prima offerta ufficiale con il Napoli che chiede 80 milioni di euro senza contropartite tecniche (i parigini avevano pensato di inserire Milan Skriniar nell’affare). In estate i partenopei avevano rifiutato 100 mln dal PSG ma, viste anche le vicissitudini contrattuali con Kvara, l’affare potrebbe decollare in questa sessione invernale. Il giocatore ha aperto al trasferimento in Francia lasciando, di fatto, la palla ai club.

In caso di cessione del georgiano, il Napoli ha già individuato i possibili sostituti: Edon Zhegrova, giocatore del Lille che difficilmente partirà a gennaio, e Federico Chiesa, che potrebbe trasferirsi in prestito visto i pochissimi minuti giocati a Liverpool. In più gli azzurri andrebbero su un centrocampista già pronto per aiutare Conte.

Non ci resta che aspettare e vedere come si svilupperà questa situazione.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina