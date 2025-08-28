Nkunku al Milan e Cutrone al Parma, problemi di salute per Protti e Moratti, eliminazioni cocenti per Man United e Fenerbahce

Tempo di lettura 2 minuti

Il francese arriva a Milanello dal Chelsea per circa 42 milioni di euro. Mourinho giocherà l’Europa League dopo la sconfitta con il Benfica invece i Red Devils escono ai rigori contro una squadra di 4a divisione

Il Milan ha finalmente trovato l’attaccante che serviva a Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno trovato l’accordo con il Chelsea per il trasferimento a titolo definitivo di Christopher Nkunku per 37 milioni di euro più 5 di bonus. Ci sono degli ultimi dettagli da risolvere ma il grosso dell’operazione è già stato concordato.

Cutrone lascia il Como per accasarsi nel reparto offensivo di Carlos Cuesta. Il classe ’98 vola a Parma in prestito con diritto di riscatto dopo i 7 gol e 5 assist dello scorso campionato. Con l’arrivo di Cutrone, l’allenatore dei gialloblù avrà sicuramente più alternative nel ruolo di punta centrale.

Igor Protti ha un tumore, come rivelato da lui stesso, con cui combatte da qualche mese. L’ex attaccante, di Livrono e Bari tra le altre, si è aperto al quotidiano “Il Tirreno” raccontando di come il suo mondo sia stato stravolto da questa malattia. Un grandissimo in bocca a lupo per questa complicata e delicata partita. Ieri mattina l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è stato ricoverato in terapia intensiva per una polmonite. Moratti non è in pericolo di vita ma i medici hanno scelto di intubarlo perché faticava a respirare autonomamente. La speranza, così come per Protti, è che il tutto si possa risolvere al più presto.

Niente Champions League per José Mourinho e il suo Fenerbahce. Decisiva la sconfitta di ieri contro il Benfica per 1-0 dopo lo 0-0 dell’andata. Lo Special One e i suoi disputeranno la League Phase dell’Europa League. Sconfitta ancor più cocente e clamorosa per il Manchester United che esce dalla Carabao Cup. I Red Devils hanno perso ai rigori (12 a 11) contro il Grimsby Town, una squadra che milita nella quarta divisione inglese. Cruciali gli errori dal dischetto dei nuovi Cunha e Mbeumo dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

