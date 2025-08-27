Calciomercato: il Milan insiste per Rabiot, Elmas a un passo dal ritorno a Napoli, Al Hilal su Comuzzo

Tempo di lettura 2 minuti

I rossoneri su spinta di Allegri premono per il calciatore del Marsiglia, i partenopei potrebbero ingaggiare di nuovo il macedone, mentre suonano le sirene arabe per il difensore dei Viola

Quella per Adrien Rabiot è una trattativa difficile, ma il Milan ci tiene a chiuderla per dare ad Allegri uno dei suoi storici pupilli. Il Marsiglia chiede 15 milioni di euro secchi, senza contropartite e senza, per ora, margini di sconto. C’è poi il nodo dell’ingaggio (alto) percepito dal calciatore francese. Si tratta a ritmi serrati, dato che tra pochi giorni si concluderà il calciomercato.

(Fonte immagine: Calciomercato.com)

Per quanto riguarda il Napoli invece, si avvicina il ritorno di Elmas. Il giocatore macedone, che ha vestito la maglia della squadra partenopea dal 2019 al 2024, è ora in forza al Lipsia ma nelle scorse settimane era stato cercato anche dalla Roma come alternativa a Sancho. Il club giallorosso ha poi deciso di virare su Tyrique George, facilitando così il ritorno di Elmas a Castel Volturno. Il calciatore potrebbe essere a disposizione di Conte già dalla giornata di domani.

(Fonte immagine: SololaRoma.it)

In casa Fiorentina infine c’è da gestire la situazione di Comuzzo. Il giovane difensore italiano è finito nel mirino dell’Al Hilal che stando alle ultime indiscrezioni di mercato sarebbe disposto ad offrire 35 milioni di euro per portare il giocatore alla corte di Simone Inzaghi. Comuzzo ha chiesto alla società qualche altro giorno per valutare l’offerta, ma il tempo stringe e la Viola ha già sondato il profilo di Lindelof (svincolatosi dal Manchester United) come possibile sostituto. Ore decisive.

(Fonte immagine: Goal.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)