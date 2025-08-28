Home News Champions League, le avversarie delle italiane

Champions League, le avversarie delle italiane

Davide Farina
In questo articolo vedremo il percorso in League Phase di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli, con un’analisi sul loro percorso. Novità assoluta con la finale che si disputerà alle ore 18 del 30 maggio 2026 nella Puskas Arena di Budapest

Sono ufficiali i sorteggi della League Phase della Uefa Champions League 2025-26. L’evento si è svolto a Montecarlo. I Campioni d’Italia del Napoli affronteranno Chelsea(C), Manchester City(T), Eintracht Francoforte(C), Benfica(T), Sporting Lisbona(C), PSV,(T) Qarabag(C) e Copenhagen(T).

La “nuova” Inter di Cristian Chivu avrà sul suo percorso Liverpool(C), Borussia Dortmund(T), Arsenal(C), Atletico Madrid(T), Slavia Praga(C), Ajax(T), Kairat Almaty(C) e Union Saint-Gilloise(T).

Per quanto riguarda la Juventus, le avversarie contro cui dovrà scontrarsi sono Borussia Dortmund(C), Real Madrid(T), Benfica(C), Villarreal(T), Sporting Lisbona(C), Bodo Glimt(T), Pafos(C) e Monaco(T).

Chiudiamo con l’Atalanta dell’esordiente, in questa competizione, Ivan Juric che sfiderà Chelsea(C), Paris Saint-Germain(T), Brugge(C), Eintracht Francoforte(T), Slavia Praga(C), Marsiglia(T), Athletic Bilbao(C) e Union Saint-Gilloise(T).

Sorteggi positivi per le italiane con la sola Inter che non è stata molto fortunata con la seconda fascia (da dove sono uscite Arsenal e Atletico Madrid). Ad ogni modo tutte e quattro le italiane hanno ottime possibilità di rientrare nelle 24 che si qualificheranno, tra ottavi e spareggi, alla fase a eliminazione diretta.

Sabato verrà rivelato il calendario ufficiale per conoscere le date precise delle partite.

Appuntamento al 16 settembre per l’inizio della League Phase della Champions League!

Davide Farina

