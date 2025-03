Newcastle in paradiso! Sua la Coppa di Lega inglese, Liverpool battuto

Tempo di lettura 1 minuto

I magpies vincono un trofeo inglese dopo 70 anni, i reds perdono un altro obiettivo stagionale, la squadra di Howe si impone per 2-1 nella cornice di Wembley

L’attesa è stata lunga ma ora il panorama è bellissimo. A Wembley il Newcastle, sulla carta sfavorito al cospetto della capolista in Premier League, alza al cielo la sua prima Carabao Cup. Era infatti dal 1955 che i bianconeri non sollevavano una coppa al cielo d’Inghilterra, in quella occasione fu la sesta FA Cup. Il Liverpool dal canto suo non è mai stato vicino a vincere il trofeo, forse ancora scottato dall’eliminazione ai rigori in Champions League con il PSG. Il Newcastle ha colpito alla fine del primo tempo con la capocciata di Burn e a inizio ripresa quando ci ha pensato il solito Isak ad arrotondare il punteggio. Unico cenno di vita reds il gol di Federico Chiesa al 94’, un sussulto nel deserto. La squadra di Slot perde quindi un altro obiettivo stagionale e lascia gli addetti ai lavori interdetti. Rimane solo la Premier League ampiamente in cassaforte. Il Newcastle, invece, festeggia con protagonista assoluto Sandro Tonali, italiano che vince una coppa inglese dopo gli ultimi, Zappacosta ed Emerson Palmieri che nel 2018 insieme ad Antonio Conte trionfarono in FA Cup.

Glauco Dusso