La corsa per lo scudetto di serie A 2024/2025 si incendia , nulla ancora totalmente definito e si prospetta una serrata lotta

Per gli appassionati di calcio le ultime gare in calendario per questo campionato emozionano molto

Mancano 9 giornate di campionato e l’Inter di mister Inzaghi continua a dare spettacolo in campo portandosi in cima alla classifica con 64 punti e con una rosa di giocatori in gran forma fisica; non ci si aspettava la frenata del Napoli contro il Venezia che, si sa, deve comunque tirare fuori le unghie per allontanarsi dalla zona retrocessione, ma la polemica sorta a fine partita da Antonio Conte sull’ipotesi (poi smentita) di non aver irrigato il campo di gioco, fa capire che la tensione sale sempre più, anche Gasperini, tecnico dell’Atalanta, che sappiamo essere capace di sfuriate ,nella partita di ieri contro la capolista Inter persa in casa 0-2 si è mostrato molto contrariato per l’espulsione subita da Ederson sul finale di partita ma ha comunque elogiato la squadra nero-azzurra di Milano. Se il punteggio di queste tre squadre dovessero accorciarsi lo spettro dello spareggio sarebbe un finale che offrirebbe uno spettacolo di grande calcio.

Daniela Fazzolari