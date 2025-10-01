Neopromosse on fire! Cremonese e Sassuolo convincono, Pisa sfortunato ma c’è fiducia

Tempo di lettura 3 minuti

Dopo cinque giornate le squadre salite dalla B non si fanno intimorire e si guadagnano sul campo il rispetto delle altre, fanno punti grigiorossi e neroverdi, i toscani raccolgono poco

Mai come quest’anno, probabilmente, le formazioni neopromosse stanno rispondendo presente al loro, in questo caso, ritorno in massima serie. Il merito probabilmente va dato a delle società che hanno operato al meglio sul mercato affidandosi a tecnici preparati e soprattutto pronti ad affrontare determinate situazioni. Siamo abituati a vedere in difficoltà chi arriva dalla B, in questa stagione le cose sembrano partite con tutt’altra direzione. Addirittura con una delle tre imbattuta.

Chi non ha ancora perso è la Cremonese. In estate ha salutato Giovanni Stroppa, che l’ha riportata in A, accogliendo Davide Nicola, mister esperto di salvezze reduce proprio da quella con il Cagliari. La formazione lombarda ha stupito tutti battendo il Milan a San Siro alla prima giornata, proseguendo con prove convincenti e altre meno. Fatto sta che ha messo insieme 9 punti, frutto di due vittorie e tre pareggi. Anche sul mercato sono state prese pedine funzionali e di carattere. Su tutti Baschirotto, vero e proprio leader fino ad ora e autore di due gol decisivi. Affascina la scommessa Vardy, ma fino ad ora non pervenuto. Adesso uno degli ostacoli più grandi. Sabato si torna al Meazza questa volta contro l’Inter. Sarà dura mantenere l’imbattibilità, i nerazzurri non dovranno però abbassare la guardia.

Chi sembrava partito male è il Sassuolo di Fabio Grosso. Dopo due sconfitte consecutive sono arrivate altrettante vittorie a rimettere in sesto la classifica. Se si analizza, tra l’altro, due delle tre debacle sono arrivate con Napoli e Inter, quindi ampiamente assorbibili. Sono sei, infatti, i punti messi insieme da Grosso e i suoi, squadra che soprattutto davanti ricalca quella vista negli anni precedenti in A. Accanto ai veterani una serie di giovani dal futuro assicurato, Muharemovic e Konè su tutti. Poi c’è il solito Berardi a illuminare la via, trascinatore assoluto dei neroverdi. Venerdì sera la sfida a Verona, scontro diretto che può dire qualcosa in più.

L’esultanza di Ismael Konè dopo il gol all’Udinese – Fonte eurosport.it

Infine troviamo il Pisa. Due punti racimolati per una classifica alquanto bugiarda per quello visto in campo. I nerazzurri, affidati a Gilardino a inizio anno dopo l’addio di Filippo Inzaghi, hanno messo insieme due pareggi illustri, con Atalanta e Fiorentina, e tre sconfitte. Le cadute, però, sono arrivate tutte di misura mettendo in difficoltà i rispettivi avversari, tra cui Roma all’Arena Garibaldi e Napoli al Maradona. Domenica scorsa nello 0-0 con la Fiorentina nel derby una prestazione convincente con qualche decisione dubbia da parte del direttore di gara. La squadra c’è. Quest’estate pochi rinforzi, mirati, con diversi giocatori che hanno esordito in A con tanta voglia di fare bene. Domenica si va a Bologna, formazione in difficoltà e quindi attaccabile. Occhio, dunque, al Pisa, potrebbe stupire tra poco.

Nzola, uno degli acquisti estivi del Pisa, protagonista al Maradona – Fonte consiglifantacalcio.it

Glauco Dusso