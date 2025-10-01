La Juventus con David col Villarreal, il Barcellona pensa a Julian Alvarez. Fabio Cannavaro, forte ipotesi Uzbekistan

Tempo di lettura 2 minuti

Stasera, la Vecchia Signora scende in campo in terra spagnola e a proposito di Spagna, i blaugrana puntano il forte attaccante dell’Atletico Madrid. Il campione del Mondo 2006 potrebbe diventare CT

La Juventus scende in campo stasera alle 21 all’Estadio de la Ceramica contro il Villarreal di Marcelino. I bianconeri, dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 all’esordio contro il Borussia Dortmund, vanno a caccia dei primi tre punti in questa Champions League. Igor Tudor dovrebbe affidarsi a Jonathan David in attacco. Il canadese è in pole sia su Vlahovic che su Openda. Fuori dai convocati sia Bremer che Khephren Thuram, i quali saranno sostituiti da Gatti come centrale di difesa e McKennie in mezzo al campo.

Il Barcellona pensa già al mercato estivo 2026. Se Robert Lewandowski, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, dovesse andare via a zero, allora i blaugrana si fionderebbero su Julian Alvarez. L’attaccante argentino dell’Atletico Madrid, che ha segnato una doppietta sabato scorso nel Clasico contro il Real, è l’obiettivo numero in caso di addio del polacco, ma Julian ha anche una clausola rescissoria da 500 milioni di euro.

Julian Alvarez, attaccante Atletico Madrid

Fabio Cannavaro potrebbe andare al Mondiale del 2026. Il campione del Mondo e Pallone d’Oro 2006, infatti, sta avendo dei forti contatti con la federazione uzbeka per diventare nuovo CT dell’Uzbekistan. La nazionale centro-asiatica si è qualificata per la prima volta al Mondiale e potrebbe essere guidata proprio dall’allenatore italiano. L’ultima panchina di Cannavaro è stata quella della Dinamo Zagabria. In Italia, ha allenato anche Benevento e Udinese.

Fabio Cannavaro

Sandro Caramazza

Fonte foto: diretta calcio mercato, Gazzetta.it, Gianluca Di Marzio.it