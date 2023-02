Neanche un acquisto importante per tentare una rimonta clamorosa sul Napoli

Nemmeno un colpo ad effetto sferrato dalle inseguitrici in un calciomercato dal profilo basso in Italia

Siamo abituati a vedere in alcune stagioni la Juve o l’Inter o il Milan dominare i campionati mentre quest’anno dovremmo farlo con il Napoli. I partenopei hanno 13 punti di vantaggio sulla seconda ovvero l’Inter e in questa sessione di mercato nessuna big si è rinforzata particolarmente. Le tre grandi del nord non hanno acquistato nessuno. Nel Napoli in molti stanno dando un ottimo contributo per raggiungere lo scudetto. Il ds Giuntoli è riuscito nell’impresa di migliorare la squadra nonostante le partenze dei senatori, Spalletti sta gestendo alla meraviglia il gruppo, nella retroguardia Meret si sta riscattando tra i pali, la coppia centrale composta dal kosovaro Rrahmani e dal sudcoreano Kim sta stupendo tutti, Di Lorenzo e Rui danno esperienza, nel centrocampo il trio Anguissa, Lobotka, Zielinski è in stato di grazia, in avanti poi il duo Osimhen e Kvara è devastante con Lozano e Politano entrambi preziosi che si alternano. Invece di domandarsi chi sarà la rivale degli azzurri in questo momento è più idoneo ipotizzare con quanti punti vincerà il tricolore il Napoli e con quante giornate in anticipo? Le altre balbettano sul campo e in sede di mercato non hanno lasciato il segno. Le due milanesi sono state alle prese con i mancati rinnovi di Skriniar, che partirà dall’Inter a giugno, e Leao, la società Juve ha la testa rivolta verso la giustizia sportiva, nel frattempo ha ceduto McKennie al Leeds. Solbakken, attaccante norvegese proveniente dal Bogo Glimt, e Llorente, difensore spagnolo che arriva dal Leeds, sono i colpi in casa Roma che ora dovrà gestire la presenza di Zaniolo il quale voleva andare via, dall’altra sponda del Tevere, quella biancocelste, è giunto il difensore Luca Pellegrini in prestito dalla Juve. Nessuna entrata anche per l’Atalanta. Insomma troppo poco per sperare di ridurre il distacco sul Napoli attraverso i colpi del calciomercato.

La società partenopea dal canto suo ha effettuato dei piccoli cambi, va alla Sampdoria il difensore Zanoli mentre il difensore Bereszynski passa dal blucerchiato all’azzurro, scambio poi di portieri con l’arrivo di Gollini, un portiere in questo momento non affidabile, come vice Meret, con Sirigu, il quale non ha mai debuttato nel Napoli, a Firenze.

La corsa al tricolore del Napoli continua senza neanche uno scossone dal mercato.

Stefano Rizzo