Napoli, solo una botta per Kvaratskhelia

Il georgiano ha accusato un problema al piede nella partita di Nations League contro l’Albania

Buone notizie in casa Napoli: gli esami svolti in giornata da Khvicha Kvaratskhelia non hanno riportato particolari infortuni e dunque sarà disponibile per la trasferta di Cagliari. Il georgiano ha subìto un colpo al piede nella gara di Nations League contro l’Albania che ha fatto preoccupare e non poco i tifosi partenopei.

Domenica Kvara andrà a completare il tridente di Conte assieme a Romelu Lukaku e David Neres.

Davide Farina