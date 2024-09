Nations League, il girone degli azzurri: l’Italia espugna Parigi, il Belgio supera Israele

Tempo di lettura 1 minuto

Nel gruppo 2 della Lega A doppio 3-1, fa più rumore quello che la squadra di Spalletti ha ottenuto in casa della Francia, De Bruyne trascina i suoi

Prima giornata della nuova Nations League. Italia che compie l’impresa andando a vincere contro la Francia al Parco dei Principi. Dimarco, Frattesi e Raspadori ribaltano il vantaggio lampo di Barcola per il 3-1 finale. Nazionale di Spalletti che sembra lontana parente di quella vista all’europeo estivo. La squadra è parsa brillante e con un grande carattere ma ora non bisogna lasciarsi andare a facili entusiasmi, servono altre prove del genere per confermare il cambio di rotta. Nell’altra sfida vittoria col medesimo punteggio del Belgio contro Israele. Le reti portano la firma di De Bruyne, doppietta, e Tielemans. Autogol di Castagne per il gol ospite. La gara è stata disputata a Debrecen in Ungheria perché nessuno stadio belga ha voluto ospitare Israele temendo disordini gravi vista la situazione bellica. Classifica che vede ovviamente in testa Italia e Belgio con 3 punti, zero per Francia e Israele.

Glauco Dusso