Nations League, gli altri gironi della Lega A: Ronaldo fa 900 gol in carriera, Spagna bloccata in Serbia

Tempo di lettura 1 minuto

Primo turno anche negli altri tre raggruppamenti della prima fascia, a valanga Olanda e Germania, la Polonia al 97’ vince in Scozia, successo per la Danimarca

Scatta la Nations League e non mancano gli spunti interessanti, in questo caso storici. Nel girone 1 vittoria del Portogallo contro la Croazia per 2-1. Il 2-0 è firmato da Cristiano Ronaldo, il gol numero 900 della sua straordinaria carriera. Vantaggio lusitano di Dalot. È lo stesso difensore con un autogol a riaprire il match che però non cambia risultato. Nell’altra gara rimonta della Scozia che sotto di due gol con la Polonia (Szymanski e Lewandowski) riporta la gara sul pareggio grazie ai neoacquisti del Napoli McTominay e Gilmour. Ben oltre il 90’ , però, il giallorosso Zalewski regala i tre punti ai suoi.

Nel girone 3 successi roboanti per Germania e Olanda. Tra le mura amiche i tedeschi surclassano l’Ungheria per 5-0 con cinque marcatori diversi: Fullkrug, Musiala, Wirtz, Pavlovic e Havertz. L’Olanda, anch’essa in casa, supera 5-2 la Bosnia-Erzegovina. Anche qui goleador diversi per gli oranje: Zirkzee, Reijnders, Gakpo, Weghorst e Simons. Demirovic e il solito Dzeko salvano l’onore bosniaco.

Infine nel quarto raggruppamento tre punti per la Danimarca vittoriosa sulla Svizzera. Il leccese Dorgu e Hojbjerg firmano la vittoria. Sorpresa nella seconda sfida. In Serbia la Spagna non riesce a sfondare, finisce 0-0.

Glauco Dusso