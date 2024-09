Pillole di Nicole

Tempo di lettura 2 minuti

Da settembre appuntamento settimanale con la nuova rubrica social curata da Nicole Minardi su Passione del Calcio, non perderti neanche un episodio

Nuovo ingresso in Passione del Calcio: si tratta della giovanissima Nicole Minardi balzata recentemente alle cronache per aver sconfitto una malattia rara la Sindrome Pandas, questa espressione è usata per descrivere un sottogruppo di bambini e adolescenti che improvvisamente sviluppano un’insorgenza acuta di disturbo ossessivo compulsivo (DOC) e / o tic, a seguito di un’infezione da streptococco di gruppo A. Grazie all’aiuto dei medici e alla sua forza, al suo coraggio Nicole é rinata e le è stata conferita l’onorificenza di Alfiere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Giorgio Mattarella ed è entrata in contatto con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Francesco. Tra le sue grandi passioni c’è il calcio, in particolare il Parma, città in cui è nata e vive, naturalmente ha l’abbonamento allo stadio Tardini! Per noi di Passione del Calcio da settembre sceglierà una volta a settimana un argomento che le piace di più e realizzerà un video dando quella ventata di freschezza tipica dei giovanissimi sui social. Potrai seguire il tutto sui canali social di Passione del Calcio: Instagram, Tiktok e anche su Facebook e sul sito stesso. Nicole è un esempio per tutti per come ci si può rialzare dalla sofferenza… ‘Nei periodi oscuri cerca sempre la luce. La luce c’è sempre…’ Ci dice Nicole nel suo libro ‘Sindrome Pandas – Il mio viaggio nell’oscurità’… ora sta anche a te trasformare questa nuova avventura di Nicole in un successo!

