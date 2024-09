Nations League, il girone degli azzurri: l’Italia cala il bis con Israele, la Francia rialza la testa

Tempo di lettura 2 minuti

La Nazionale di Luciano Spalletti, dopo il grande 1-3 di Parigi, non si ferma e batte pure la selezione biancoblu sul neutro di Budapest. I transalpini, nell’altra partita del girone 2 della Lega A, battono in casa il Belgio

Dopo la grande vittoria di Parigi contro la Francia per 1-3, l’Italia di Spalletti non si ferma e cala il bis pure sul neutro di Budapest contro Israele. Buona prestazione degli azzurri con Luciano Spalletti, che rispetto al successo di venerdì sera ne cambia cinque inserendo dal primo minuto: Gatti, Buongiorno, Bellanova, Kean e Raspadori. Il gol del vantaggio arriva dal solito Davide Frattesi, settimo centro in nazionale per lui (il sesto sotto l’egida del CT Spalletti). Bravo il centrocampista dell’Inter al 38′ a poggiare di petto sull’assist al bacio di Federico Dimarco. Gli azzurri non mollano la presa e nel secondo tempo raddoppiano con Kean al 62′, su servizio di Raspadori. Nel finale, sussulto d’orgoglio della nazionale dell’Israele, che trova il gol al 90′ con Abu Fani. Si è giocato praticamente in un clima surreale, con pochi tifosi al seguito e inoltre, durante l’inno di Israele, molti tifosi hanno dato le spalle in segno di non rispetto.

Nell’altra sfida del girone 2 della Lega, la Francia rialza la testa battendo a Lione il Belgio per 2-0. Mbappe parte dalla panchina, ma i transalpini s’impongono lo stesso segnando prima con Kolo Muani nel primo tempo, raddoppiando poi con Dembele nella ripresa. Grande partita del romanista Manu Koné: 80 palloni toccati, 10 recuperati e 8/13 duelli vinti. Buone notizie per Daniele De Rossi. Deschamps può ritornare a respirare, dopo la brutta batosta subita dall’Italia. Di certo, al netto di un contratto in scadenza nel 2026, non rimane ben visto in Patria.

CLASSIFICA GIRONE 2 LEGA A

Italia 6 punti

Belgio 3 punti

Francia 3 punti

Israele 0 punti.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Sportmediaset.com