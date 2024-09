De Laurentiis festeggia i 20 anni di Napoli: “Un orgoglio”

Tempo di lettura 1 minuto

Oggi martedì 10 settembre, il presidente del club partenopeo celebra i due decenni di presidenza alla guida della società azzurra

Oggi Aurelio De Laurentiis festeggia i suoi 20 anni alla presidenza del Napoli. Era il 10 settembre del 2004 quando il noto produttore cinematografico romano decise di rilevare il club azzurro dopo il fallimento e la conseguente retrocessione dello storico club in Serie C1. Grazie alla presidenza del fondatore della Filmauro, il Napoli è riuscito a risorgere dalle ceneri. Ritornando in Serie A nel 2007 e poi in Champions League nel 2011 a distanza di 21 anni. La ciliegina sulla torta è ovviamente lo straordinario scudetto numero tre vinto nel 2023 con Luciano Spalletti in panchina. Da presidente del club, De Laurentiis ha vinto: uno scudetto, tre Coppe Italia (2012, 2014 e 2020), una Supercoppa italiana (2014) e un campionato di Serie C1 (2006). Questo il suo messaggio sul proprio account X: “E’ con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo”.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Fanpage