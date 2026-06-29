Nations League, il calendario dell’Italia e le quote ufficiali

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La UEFA a febbraio ha ufficializzato il cammino che attende la Nazionale italiana nella quinta edizione della Nations League, inserita nel Gruppo 1 della Lega A, andiamo ad analizzarlo

Gli Azzurri torneranno sul rettangolo verde a partire dal prossimo autunno, affrontando un raggruppamento di altissimo livello che metterà subito alla prova le ambizioni di rinascita del gruppo in attesa della nomina del nuovo commissario tecnico.

L’esordio casalingo è fissato per venerdì 25 settembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, seguito dalla trasferta del 28 settembre in Turchia e dal match del 2 ottobre a Saint-Denis contro la Francia. Il ciclo iniziale si chiuderà lunedì 5 ottobre al Renato Dall’Ara di Bologna contro la Turchia, prima delle ultime due sfide decisive nel mese di novembre contro francesi e belgi.

I bookmaker internazionali hanno già delineato la griglia dei favoriti per il successo finale della manifestazione continentale. Le analisi dedicate alle scommesse calcio indicano Francia e Spagna in pole position a quota 4.00, seguite da Inghilterra (6.00) e Germania (6.50). Più staccati troviamo il Portogallo a 9.00, i Paesi Bassi a 12.00, la Norvegia a 15.00 e il Belgio a 20.00, mentre l’Italia condivide una valutazione di 35.00 insieme alla Danimarca, subito dietro la Croazia a 34.00.

La scelta delle sedi casalinghe evoca felici precedenti storici: Roma vanta ben 65 incontri della Nazionale (39 vittorie, 19 pareggi, 7 sconfitte), mentre Bologna ha ospitato 24 match con un bilancio di 16 successi, 5 pareggi e 3 passi falsi. Le prime due classificate del girone accederanno ai quarti di finale di marzo 2027, la terza giocherà lo spareggio promozione/retrocessione e l’ultima retrocederà direttamente in Lega B.

Questo torneo rappresenta lo snodo fondamentale per ritrovare l’identità tattica e ridare entusiasmo a tutto l’ambiente sportivo italiano, probabilmente con Antonio Conte nuovamente commissario tecnico. Il valore delle avversarie nel girone non permette passaggi a vuoto e ogni singola sfida sarà decisiva per testare la solidità del nuovo ciclo azzurro e l’efficacia delle scelte organizzative intraprese dai vertici della federazione.