Italia, dopo Malagò ipotesi Conte CT e Maldini DT, la Juventus punta Lobotka, Inter vicina a Solet

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Terminate le elezioni federali, è tempo di riorganizzare l’assetto tecnico della nazionale, Spalletti vuole il regista del suo Scudetto al Napoli, mentre i nerazzurri accelerano per il difensore dell’Udinese

Tempo di rinnovamento, o presunto tale, ai vertici del calcio italiano. Le dimissioni di Gabriele Gravina dopo la disfatta contro la Bosnia hanno portato, nella giornata di ieri, all’elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della Figc. Dopo la nomina dell’ex numero uno del Coni, ora è il turno delle figure tecniche della nazionale italiana. Serve un nuovo CT ed anche un nuovo direttore tecnico. Per la panchina, resta in pole position Roberto Mancini, ma stando agli ultimi rumors sarebbe possibile un altro clamoroso ritorno: quello di Antonio Conte, che fece molto bene alla guida dell’Italia all’Europeo del 2016. Come DT invece, la figura prescelta potrebbe essere quella di Paolo Maldini, forte del suo status ed anche dell’esperienza dirigenziale al Milan con cui ha vinto lo Scudetto nel 2022.

Paolo Maldini

(Fonte foto: Milanvibes.it)

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano o potrebbero ritornare, come nel caso di Lobotka e Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo vorrebbe il regista slovacco per rifondare il centrocampo della Juventus in vista della prossima stagione. Tra i due, protagonisti dello Scudetto vinto dal Napoli nel 2023, l’intesa calcistica non è mai sfumata, ma il giocatore dei partenopei ha ancora un anno di contratto e una clausola rescissoria di 20 milioni di euro che però vale solo per l’estero. Il club bianconero dunque dovrà trattare con Aurelio De Laurentiis per ingaggiare Lobotka già in questa sessione estiva di calciomercato, ma l’operazione è ancora tutta da definire. Per il momento, il Napoli chiede non meno di 30 milioni di euro. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

(Fonte foto: Napolita.it)

Nel frattempo l’Inter punta a rinforzare invece il reparto difensivo. La trattativa lunga e complicata con l’Atalanta per Marco Palestra sembra vicina a concludersi positivamente e dopo la Beneamata potrà concentrarsi su un altro pezzo pregiato della lista degli obiettivi di mercato. Si tratta di Oumar Solet, difensore dell’Udinese per il quale la società friulana chiede non meno di 30 milioni di euro. Ausilio e Marotta vogliono calare sul prezzo, ma sono disposti comunque ad un investimento importante per sostituire il partente de Vrij e consegnare a Chivu uno dei difensori più promettenti del campionato italiano.

(Fonte foto: FcInterinside.it)

Luca Missori

(Fonte foto: Napolinetwork.com)