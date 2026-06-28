Diario Mondiale 2026: Sud Africa-Canada 0-1, in archivio la prima gara dei sedicesimi di finale

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Nove squadre africane su dieci partecipanti si sono qualificate per la fase ad eliminazione diretta e i Bafana Bafana, nonostante l’eliminazione, hanno ben figurato

E’ quindi il Canada a passare agli ottavi di finale. La gara disputata al SoFi Stadium di Los Angeles non è stata di certo esaltante ed i fischi dagli spalti non sono mancati. Tanto ardore da parte delle due formazioni, misto anche a tanta paura perché l’evento è di quelli importanti e questo non può che portare a tanta confusione, conseguenza naturale di molta approssimazione e poca lucidità con errori a ripetizione e spesso anche tecnicamente banali, non certo uno spettacolo mondiale! Va detto che è maggiormente il Canada a cercare il goal e che il Sud Africa impressiona soprattutto per la grande prestazione fisico/atletica, veloci e sempre pronti al raddoppio sul portatore palla i Bafana Bafana. Qualche sporadica emozione nel corso della gara come al 44′ con un vero e proprio muro sudafricano davanti la porta o al 65′ altra grande occasione per il Canada e salvataggio di un difensore con la porta sguarnita, sino al goal del 1-0 che arriva quando meno te lo aspetti con Stephen Eustáquio al 90+2′ che realizza con un destro appena fuori dall’area di rigore.

Stephen Eustáquio autore della rete che porta il Canada agli ottavi di finale

Il Canada affronterà il 4 luglio, a Houston, la vincente di Olanda-Marocco.

Le gare valevoli per i sedicesimi che si disputeranno domani sono: Brasile-Giappone alle 19.00; Germania-Paraguay alle 22.30 e Olanda-Marocco alle 03.00 della notte di martedì.

Fonti foto: fanpage.it; nytimes.com

Luigi A. Cerbara