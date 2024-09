Ultimi sprazzi di mercato: Brekalo, Barak e Kostic volano in Turchia

Tempo di lettura 1 minuto

La serie A continua con le operazioni in uscita, Fiorentina e Juventus si liberano delle eccedenze visto che le trattative turche chiudono il 13 settembre

Il calciomercato in serie A è chiuso. Non si fermano però le cessioni, uniche operazioni possibili per le squadre italiane. Nei giorni scorsi chiuse le trattative per le partenze di tre esuberi, tutti in Turchia, visto che lì fino al 13 settembre le acquisizioni sono possibili. La Fiorentina si libera di Brekalo e Barak, tutti e due volati al Kasimpasa in prestito. Anche la Juventus è riuscita a piazzare un’altra pedina fuori dal progetto di Thiago Motta. Filip Kostic, infatti, si è accordato con il Fenerbahce di Josè Mourinho che prende l’esterno serbo in prestito con diritto di riscatto. Sospiro di sollievo per la dirigenza bianconera che alleggerisce ancora il monte ingaggi. Non è da escludere qualche altro movimento verso la Turchia, ci sono ancora giorni per chiudere qualche altra operazioni in uscita per le società di A.

Glauco Dusso