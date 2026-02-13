Napoli e Bologna: quanto è difficile confermarsi

Tempo di lettura 2 minuti

I due club stanno faticando nel trovare la giusta continuità per poter sognare in grande nuovamente

Vincere è difficile ma confermarsi lo è ancora di più. Questo pensiero sarà entrato prepotentemente nella testa dei tifosi azzurri e rossoblu. Sì perchè nella stagione scorsa il Napoli e il Bologna sono state le regine indiscusse, partenopei campioni d’Italia e felsinei trionfanti in coppa Italia. Ora gli scenari sono totalmente cambiati rispetto allo scorso anno e al momento sono pochissime le possibilità di festeggiare un trionfo a fine annata per entrambi i club. Il Napoli comunque ha conquistato la supercoppa italiana che in minima parte salva la stagione vincendo in finale proprio contro il Bologna.

Gli infortuni hanno pesato moltissimo sul rendimento del Napoli, le assenze per larghi tratti di Lukaku e De Bruyne hanno inciso, però ciò non può essere un alibi perchè gli imprevisti fanno parte del gioco e una grande squadra deve cercare comunque delle soluzioni efficaci per essere competitiva. In Champions il sipario per gli azzurri è calato troppo presto, una qualificazione agli spareggi era alla portata del gruppo allenato da Antonio Conte. In coppa Italia il Napoli non ha sfruttato il fattore campo e si è arreso ai calci di rigore contro il sorprendente Como e infine in campionato le speranze sono ridotte al lumicino per via del distacco di 9 punti dalla vetta occupata dall’Inter che viaggia a gonfie vele. Una qualificazione per la prossima Champions è alla portata, anche se bisognerà capire quanti posti saranno utili per qualificarsi, quattro o cinque.

I rigori anche sono stati fatali per le speranze del Bologna di riaffermarsi in coppa Italia, infatti i rossoblu sono stati eliminati ai calci di rigore dalla Lazio. In campionato gli uomini di mister Italiano balbettano troppo e il distacco dalla zona Europa comincia ad essere considerevole. L’acquisto del bomber Immobile nella scorsa estate si è rivelato un flop. Lo spareggio in Europa League contro il Brann, squadra norvegese, assume i contorni dell’ultima spiaggia, una ultima possibilità per rendere questa stagione non anonima. Le troppe battute d’arresto hanno spento gran parte dell’entusiasmo nel gruppo, trovare il bandolo della matassa non sarà affatto semplice ma le qualità per riemergere ci sono eccome.

Fonte foto: Calcissimo.com

Stefano Rizzo