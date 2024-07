Napoli: ufficiale l’arrivo di Spinazzola, contratto fino al 2026

Tempo di lettura 1 minuto

L’ex giocatore della Roma è arrivato alla corte di Antonio Conte da svincolato ed ha deciso di legarsi al club campano per due anni, è il primo rinforzo in difesa in attesa di Marin e Buongiorno

Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità del primo colpo per il reparto difensivo del Napoli. Si tratta di Leonardo Spinazzola, che lo scorso 30 giugno ha visto scadere il contratto che lo legava alla Roma e dopo aver salutato il club giallorosso è approdato alla corte di Antonio Conte. Il tecnico pugliese lo aveva espressamente richiesto per rinforzare la sua squadra sulle fasce ed ora avrà a disposizione un esterno d’esperienza che può giocare sia come quinto nella difesa a tre che come terzino in quella a quattro. Unica incognita, gli infortuni. In attesa degli arrivi di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, il Napoli dà dunque il benvenuto all’ex giocatore di Roma e Juventus, che si legherà al club partenopeo almeno fino al 2026.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)