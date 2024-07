Calciomercato: l’Al Ittihad vira su Blanc, saltata la trattativa con Pioli

Tempo di lettura meno di un minuto

Il club saudita aveva inizialmente puntato sull’ex allenatore del Milan, ma poi ha deciso di virare sul tecnico francese, per lui pronto un ricco contratto

La telenovela Al Ittihad si è finalmente conclusa con la scelta di Laurent Blanc come nuovo allenatore. Il club saudita, per diversi giorni, ha valutato la pista Stefano Pioli, con l’ex tecnico del Milan che sembrava destinato ad approdare in Arabia. Alla fine però, dato che il nome di Pioli non metteva d’accordo tutti all’interno dello spogliatoio, la squadra in cui milita, tra gli altri, Karim Benzema è stata affidata a Laurent Blanc. L’ex calciatore francese in carriera ha allenato Lione e Paris Saint-Germain e può vantare anche un’esperienza nel campionato qatariota, alla guida dell’Al Rayyan Sports Club. Per lui pronto un generoso contratto da 8 milioni di euro annui più 2 di bonus.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.quotidiano.net)