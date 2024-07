Bologna: in attacco è fatta per Cambiaghi, ufficiale anche Holm

Tempo di lettura 1 minuto

In attesa delle maxi offerte per Calafiori e Zirkzee, i rossoblù si sono rinforzati con l’attaccante di proprietà dell’Atalanta ed il calciatore dello Spezia

Non sarà una stagione facile la prossima per il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano. Un’avventura tanto affascinante quanto insidiosa attende i rossoblù in Champions League. Il club emiliano ha già messo in preventivo le cessioni dei suoi due giocatori più importanti: Joshua Zirzkee e Riccardo Calafiori, entrambi nel mirino di due top team di Premier League (il Manchester United peril primo, l’Arsenal per il secondo). Si attende però l’offerta giusta, il cui ricavato servirà per rinforzare la rosa e sostituire i partenti. Nel frattempo, il DS Sartori ha finalizzato gli acquisti di Cambiaghi, Miranda e Holm. Per il centravanti di proprietà dell’Atalanta, reduce da una buona stagione con l’Empoli, sono stati sborsati circa 10 milioni di euro più bonus, mentre per Holm soltanto 7. Miranda è stato invece ingaggiato a parametro zero.

Luca Missori

(Fonte immagine: Bologna.repubblica.it)